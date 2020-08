Lazio, rivoluzione sulle fasce: arriva Fares e rinnovo per Marusic. Via Jony e Lukaku

vedi letture

Sul quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola si fa il punto sul calciomercato della Lazio. Trattativa agli sgoccioli per Mohamed Fares, è lui il calciatore scelto da Simone Inzaghi per la fascia sinistra e Lotito e Tare in questi giorni sono al lavoro per accontentarlo. Solo ad Auronzo si scioglieranno le riserve sul futuro di Lulic, mentre è certa la permanenza di Marusic: Inzaghi non vuole rinunciarci e il club è pronto a rinnovargli il contratto. In uscita sia Jony che Jordan Lukaku.