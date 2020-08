tmw Lazio, contatto Lotito-Mattioli: Inzaghi vuole Fares e il club lavora per accontentarlo

Settimana importante per decidere il futuro di Mohamed Fares, laterale sinistro in uscita dalla SPAL. Il calciatore algerino è una delle prime richieste di Simone Inzaghi per la prossima stagione: il tecnico biancoceleste ha deciso di buon grado di restare alla Lazio, ma per il mercato ha fatto precise richieste. E ora il club è al lavoro per accontentarlo, a partire da David Silva, dagli attaccanti e - appunto - da Fares: nelle ultime ore c'è stato un contatto diretto tra i presidenti dei due club, quindi Lotito e Mattioli.

Si lavora per trovare la quadra sul costo del cartellino (la prima richiesta della società di Ferrara è di 12 milioni di euro), poi si limeranno gli ultimi dettagli col suo entourage prima di firmare il contratto: ma c'è grande ottimismo, Lazio al lavoro per acquistare Fares.