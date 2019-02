© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima del match contro il Milan, l'esterno della Lazio Romulo ha dichiarato: "Dobbiamo avere la consapevolezza che ci sono due partite. Oggi sarà la prima parte di questa semifinale, dobbiamo far bene e non sbagliare nulla per poi fare al ritorno una partita più tranquilla".

Il tuo arrivo alla Lazio.

"E' una grandissima opportunità, sono contento di essere qui. Darò tutto per questi colori e questa gente che mi ha accolto bene".

Momento di appannamento.

"E' un momento di stanchezza perché i ragazzi hanno giocato tante partite e siamo calati fisicamente. Ora però abbiamo saltato una partita e sono sicuro che faremo una grande prestazione".