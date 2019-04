Lazio, Romulo suona la carica: "Gara col Milan vale una stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan-Lazio è alle porte. Romulo, attraverso le frequenze di Lazio Style Radio, ha detto a meno di un'ora dal fischio finale: "Quella di questa sera è una partita importantissima per noi e per i tifosi che ci sostengono ogni domenica, vale tutta la nostra stagione e l'affronteremo nel migliore dei modi. Daremo tutto quello che abbiamo. Abbiamo un piccolo vantaggio di giocare in trasferta e vogliamo sfruttarlo, è importantissimo segnare e sono sicuro che faremo un gol".