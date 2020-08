Lazio, settimana decisiva per chiudere tre acquisti: attesa per David Silva

Se per i giocatori della Lazio questa è l'ultima settimana piena di vacanza (il 20 è fissato il raduno), per il ds Tare sarà quella decisiva per chiudere tre acquisti: David Silva, Fares e Borja Mayoral. L’obiettivo, anche per accontentare Inzaghi, è arrivare al raduno del 20 agosto con dei nuovi innesti mirati, funzionali al progetto e alla prossima stagione.

La priorità ovviamente è il fuoriclasse spagnolo, che ha salutato dopo nove anni il Manchester City (chiuderà la sua avventura dopo le Final Eight a Lisbona). Ha scelto la Capitale, il padre in esclusiva a TMW ha svelato che apprezzerebbe la la destinazione romana. L’accordo sull'ingaggio è stato trovato (circa 4 milioni totali), da Formello assicurano che a breve arriveranno anche le firme, senza le quali è ancora presto per cantare vittoria. I tifosi sognano, intanto. E attendono gli altri colpi. In arrivo c’è Fares dalla Spal: è una richiesta specifica di Inzaghi, un nome fatto già la scorsa estate quando da Ferrara è arrivato l’altro quinto di destra, Lazzari. Sul 24enne algerino ci sono anche Fiorentina e Torino, ma il giocatore vuole i biancocelesti. La valutazione è di circa 11 milioni: Lotito vuole inserire nella trattativa Lombardi, come accaduto l’anno scorso con Murgia, per abbassare la parte da dare in cash (6 milioni più il classe ’95 è la proposta). Non arriverà ai 10 milioni, ma l'affare andrà a buon fine. È necessario un quinto mancino, è una delle urgenze più importanti: Lulic è ancora infortunato, mentre Lukaku, Jony e Durmisi non hanno mai convinto appieno.

Poi l’altro tassello da inserire il prima possibile è un altro centravanti. Borja Mayoral del Real è il prescelto, in un’operazione complessiva da 15 milioni di euro (1,8 più bonus al 23enne, quest’anno in prestito al Levante in Liga): bisogna trovare l'accordo soltanto sul diritto di 'recompra'. Piccola precisazione sull’attacco: Caicedo in è uscita, quando verrà chiusa la cessione (verso il Qatar) arriverà un altro rinforzo, come confermato pubblicamente dal ds Tare: Muriqi è la candidatura da tenere sott’occhio più di tutte.