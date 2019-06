Lazio, si tenta l'affondo per Wesley: due le alternative

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio è molto attiva sul mercato. Il presidente Lotito è pronto a blindare il suo ds Igli Tare e allo stesso tempo è molto attento alle dinamiche per quanto riguarda le trattative con l'intento di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero i biancocelesti sono sempre molto attenti alla situazione legata a Wesley. Il club starebbe cercando di chiudere per l'attaccante del Bruges.

Due le alternative - Nel caso però non dovesse concretizzarsi la pista legata alla punta brasiliana, sarebbero due le alternative secondo il quotidiano. La prima è quella che porterebbe ad Andrea Petagna, la cui valutazione è troppo alta, e la seconda è Jan Hurtado, del Gimnasia La Plata.