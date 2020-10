Lazio, solo 4,3 milioni incassati da 16 cessioni: il saldo è il secondo peggiore del campionato

Soltanto sei milioni di euro: questa è la cifra messa sul bilancio e incassata dalla Lazio in estate con le cessioni di sedici giocatori: tutti elementi, va ricordato, fuori dal progetto tecnico del club. Dai quattro che sono andati via a titolo definitivo (Wallace, Badelj, Kihsna e Berisha) sono entrati 4,3 milioni. Che in realtà sono derivanti soltanto dall'uscita del centrocampista kosovaro, venduto al Reims a luglio. Dagli altri non è entrato un euro nelle casse biancocelesti: hanno lasciato Formello a zero, anche se da Badelj e Wallace dovrebbero entrare dei bonus in futuro rispettivamente dal Genoa e dal Malatyaspor.

Gli altri dodici sono stati ceduti a titolo temporaneo con un ritorno in termini economici di 1,5 milioni di euro. Che potrebbero però diventare ben di più (8 milioni) al termine della prossima stagione se l'Osasuna e l'Anversa dovessero riscattare Jony e Lukaku. Ben più consistente invece il risparmio di Lotito a livello di monte ingaggi, perché in totale la Lazio eviterà di pagare stipendi per un ammontare di 13,1 milioni di euro.

Così, oltre al fatto di non aver ceduto alcun top player, si spiega il saldo negativo - tra acquisti e cessioni - della Lazio in questa campagna trasferimenti. Con un passivo di -21,2 milioni di euro, c'è solo un'altra società italiana che può 'vantare' un rosso peggiore, ovvero il Parma (-71,8 milioni di euro).