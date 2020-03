Lazio, Tare mette nel mirino Ianis Hagi: non è detto che rimanga ai Rangers

La Lazio segue anche la pista Ianis Hagi, ventuno anni, ex Fiorentina. È di proprietà del Genk ma gioca nei Rangers Glasgow in prestito con diritto di riscatto - 6 milioni di euro - e non è detto che rimanga in Scozia. Tare lo ha messo nel mirino per rinforzare l'attacco nella prossima stagione, considerando il modulo di Simone Inzaghi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.