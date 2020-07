Lazio, Tare: "Non ci dobbiamo arrendere, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto"

Prima del match contro la Juventus, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Adesso non è il momento di ragionare con i se e con i ma. Tutto quello che è stato detto nei giorni passati non sono giustificazioni ma dati di fatto. Noi abbiamo aspettato questa partita con entusiasmo e questo entusiasmo dobbiamo portarlo in campo. A Udine si è visto lo spirito e lo spirito deve essere il punto di partenza. E noi dobbiamo cercare di vincere stasera".

Vi siete dati una spiegazione?

"Sono stati infortuni veri. Le prime settimane dopo il lockdown erano impressionanti ma dal momento che abbiamo ripreso ad allenarsi in gruppo stranamente sono successe cose che non ci aspettavamo. Questa cosa però non deve essere una libi per nessuno perchè la squadra c'è e dobbiamo raggiungere il risultato migliore di questo campionato perchè nessuno si deve scordare la squadra che è stata in questa stagione".

Lo scudetto?

"Ovviamente non ci dobbiamo arrendere perchè non c'è nessun motivo. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e stasera dobbiamo rifarlo. Niente è impossibile nella vita".

Borja Mayoral?

"E' un giocatore che ha fatto una carriera importante però in questo momento l'unica cosa certa è che la Lazio per la prossima stagione è alla ricerca di uno, due attaccanti. Uno sicuro".

Farete una cessione importante?

"A chi arriverà una proposta ci sedevamo e vedremo il da farci. Se le due parti sono contente perché no? Ma in questo momento non sono arrivate proposte".