Lazio, Tare non molla Hagi: l'ex Fiorentina è un pallino del direttore sportivo

Il futuro di Ianis Hagi potrebbe essere nuovamente in Italia: la Lazio continua a monitorarlo, i media albanesi assicurano che il giovane romeno sia un pupillo del ds Tare. Il giocatore è attualmente in prestito ai Rangers, che potrebbero riscattarlo al termine della stagione per 5 milioni di euro. In caso contrario (ipotesi più che concreta), il figlio d'arte tornerebbe al Genk, che lo ha già escluso dai piani futuri.