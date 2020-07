Lazio, Tare ora deve correre ai ripari: tre rinforzi per Inzaghi prima del ritiro di Auronzo

Mai più un simile crollo, mai più una rosa così corta con la Champions e la voglia di tornare ancora a lottare per lo scudetto. Ieri la Lazio ha affrontato la Juve con un numero d'infortunati (8) record. Sicuramente la preparazione sbagliata - sottolinea Il Messaggero - ha inciso ma, anche se lo stop da Coronavirus non era preventivabile, qualcosa di più si poteva fare a gennaio. Inzaghi ne ha parlato con Lotito, pur senza fornire alcun alibi a se stesso e al gruppo.

Ecco perché il presidente e Tare si stanno già portando avanti con il lavoro: ieri nuovo incontro con Setti per Kumbulla, adesso bisogna operare sull'Inter il controsorpasso. Preso Escalante a parametro zero, Tare si sta guardando intorno pure per un altro colpo a centrocampo. Diventerà fondamentale sostituire Leiva, così come in attacco: al di là del ko di Correa, serviva qualcun altro oltre Immobile e Caicedo. Per Luis Suarez Lotito deve trattare con la gioielleria Pozzo, in alternativa si valuta anche Borja Mayoral del Real Madrid, in scadenza 2021. Sarebbe importante regalare tre innesti a Inzaghi già prima del ritiro di Auronzo (scatterà il 23 agosto).