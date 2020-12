Lazio, Tare potrebbe seguire Inzaghi in caso di approdo all'Inter per il dopo Conte

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il futuro di Tare potrebbe essere legato a doppio filo con quello di Simone Inzaghi. L'allenatore della Lazio, che deve ancora trattare il rinnovo con Lotito, piace molto all'Inter nel caso in cui a fine stagione dovesse interrompere il rapporto professionale con Conte e nel caso in cui il tecnico laziale dovesse decidere di accettare, non è da escludere che anche il direttore sportivo decida di seguirlo in questa avventura.