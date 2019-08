© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frattura al terzo metacarpo della mano destra per Manuel Lazzari: è questo l'esito degli esami specifici svolti in queste ore alla clinica Paideia dopo l'infortunio patito nell'amichevole mattutina contro la Primavera. Come riporta Sky Sport, il nuovo laterale della Lazio sarà quindi costretto a operarsi presso la clinica Villa del Rosario. Una brutta tegola per mister Inzaghi in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana.