Lazio-Torino, i convocati di Simone Inzaghi: c'è Immobile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della gara contro il Torino, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. C'è Ciro Immobile, che comunque resta in dubbio per una maglia dal primo minuto.

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.