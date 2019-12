© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio in vantaggio all'Olimpico. A sbloccare la gara contro l'Udinese è il capocannoniere del campionato Ciro Immobile, che insacca da distanza ravvicinata su assist di Milinkovic-Savic al 10'. Molto bravo il centrocampista biancoceleste a ricevere palla in area, metterla giù, proteggerla col fisico e appoggiarla al bomber numero 17 per la battuta a rete.