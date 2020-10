Lazio, ultimo giorno di mercato: ecco tutte le situazioni da risolvere

vedi letture

L'ultimo giorno di mercato, tanto sognato e aspettato da Inzaghi, è finalmente arrivato. Oggi alle 20 si chiuderanno le trattative in entrata per le squadre italiane. Di seguito le situazioni ancora aperte a Formello, sia in entrata che in uscita:

Chiarezza su Hoedt - È l'ultimo colpo che deve essere finalizzato. Con il Southampton è tutto già concluso da tempo, ma l'olandese - a Roma da dieci giorni - non ha ancora effettuato le visite mediche. Il motivo ufficiale non è stato fornito, ma i controlli d'idoneità - inizialmente fissate per sabato 26 settembre - sono state rinviato soltanto dopo che il giocatore ha fatto il tampone al suo arrivo a Fiumicino. Entro oggi però il suo contratto dovrà essere depositato, altrimenti tornerà in Inghilterra;

Il futuro di Bastos - A Roma si parla della sua cessione ormai da inizio luglio, ma ancora non è stato venduto. Ha avuto offerte dalla Turchia (Besiktas e Istanbul Basaksehir) e dall'Arabia (Al Shabab), ma ha sempre preso tempo. Mercoledì scorso ha anche giocato contro l'Atalanta, mentre ieri è sceso in campo contro l’Inter, uscendo per infortunio dopo pochi minuti. Per la Lazio - per questione di regolamenti e numeri - una sua permanenza renderebbe impossibile l'acquisto di Hoedt;

Durmisi al Cadice - Va al Cadice in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche;

I fuori lista - Kiyine, Djavan Anderson e probabilmente Akpa Akpro non verranno inseriti nella lista da 25 che la Lazio consegnerà alla Lega: nella giornata odierna potrebbero andare in prestito;

Gli esuberi - Ceduto Wallace e con Durmisi già in Spagna, gli altri esuberi rimasti, che non si allenano neanche con la squadra, sono Proto e Di Gennaro. In due percepiscono circa due milioni di euro: la Lazio cercherà in qualche modo di alleggerire le proprie casse;

La cessione di Lukaku - Ieri, prima del fischio d'inizio, era trapelata la notizia della sua cessione. Oggi dovrebbe concretizzarsi però la Lazio potrebbe anche decidere di fare marcia indietro dopo i recenti infortuni (Radu e Marusic, con Lulic sempre fermo).

Caicedo rimarrà - Anche lui era uno dei sicuri partenti, invece Inzaghi non se ne priverà. Completerà l'attacco con Immobile, Correa e Muriqi, pronto all'esordio dopo la sosta;