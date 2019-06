Lazio, vicino il primo colpo. In arrivo la fumata bianca per Jony del Malaga

La Lazio, sistemata la questione Inzaghi, sta per chiudere il primo colpo sul mercato in vista della prossima stagione. Si tratta, secondo Lalaziosiamonoi, di Jonathan Rodriguez Menendez, meglio noto come Jony, esterno d'attacco di proprietà del Malaga ma nell'ultima stagione all'Alaves.

I dettagli - L'intesa fra il classe '91 e la Lazio è totale, si legge, col giocatore che è già stato a Roma per visitare il centro sportivo e che firmerà un quadriennale da 1,5 milioni a stagione. L'operazione col Malaga invece non è ancora chiusa ma comunque ben avviata, con la Lazio pronta a mettere sul piatto fra i 5 ed i 6 milioni di euro per il suo cartellino (scadenza attuale 2020).