Lazio, vicino l'addio di Caceres. Oggi assente alla ripresa a Formello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina la Lazio ha ripreso gli allenamenti dopo otto giorni di riposo: sul campo mister Simone Inzaghi ha ritrovato Berisha e Durmisi, out negli ultimi impegni del 2018 per problemi muscolari, ma non Martin Caceres, che sta perfezionando il suo passaggio al Parma e non sembra rientrate nei piani del club biancoceleste per la seconda parte di stagione.