Lazio, Yazici nome caldo. Tre cessioni per finanziare il talento turco

Il Messaggero fa il punto sul futuro dei giocatori che potrebbero lasciare la Lazio nelle prossime settimane di mercato. Il ds Tare infatti punta a racimolare fra i 16 ed i 20 milioni per dare l'assalto a Yusuf Yazici, talento del Trabzonspor che piace anche al Lille.

I giocatori in uscita - Da tempo si parla di Milan Badelj come sicuro partente, su di lui restano Bordeaux e Fiorentina. Con lui via anche Riza Durmisi sospeso fra Besiktas e Olympique Marsiglia, e forse Wallace per cui si sta muovendo il Wolverhampton.