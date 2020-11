Lazio-Zenit 2-1 al 45': biancocelesti infallibili dalla distanza. Russi ancora vivi grazie a Dzyuba

Lazio in vantaggio all'intervallo contro lo Zenit, al termine di un ottimo primo tempo, in discesa dopo pochi minuti di gioco. Gara che è comunque ancora apertissima con i russi che sono riusciti ad ogni modo a tenere in vita l'incontro.

Simone Inzaghi conferma Reina tra i pali con il rientrante Strakosha in panchina. Non viene rischiato Luiz Felipe, spazio in difesa pertanto a Hoedt mentre in mediana l'unica novità rispetto a Crotone è la presenza di Marusic al posto di Fares. Si rivedono in Champions Lazzari, Immobile e Luis Alberto, indisponibili all'andata e anche contro il Brugge, causa Covid-19. Nello Zenit spazio a Malcom, per la prima volta a Roma da avversario. Il brasiliano, che fu vicinissimo alla Roma, rientra dal 1' dopo un mese e mezzo.

Ciro Immobile riprende da dove aveva lasciato nel massimo torneo continentale, ossia segnando: al primo pallone toccato va in gol e sblocca la partita al 3'. Il centravanti riceve spalle alla porta da Lucas Leiva, riesce a girarsi e concludere da fuori area trovando una traiettoria perfetta che scavalca i difensori e il portiere. Il raddoppio al 22' ancora con un gol dalla distanza. È Parolo a segnare da oltre 25 metri con un rasoterra preciso che si infila alla destra di Kerzhakov. Bravo nella circostanza il "Tucu" Correa ad attirare le attenzioni dei difensori russi con l'argentino che decide al limite dell'area di passare all'indietro per il mediano, liberissimo di prendere la mira e calciare: primo gol in Champions League a 35 anni. Zenit che trova la forza di reagire e accorcia le distanze al 25' con Artem Dzyuba, abile a stoppare un traversone a centro area, avere la meglio della marcatura di Acerbi e calciare col sinistro. Da segnalare il primo tempo maiuscolo di Correa che con la sua tecnica e agilità sta mettendo in seria crisi gli avversari. L'argentino nel corso della partita quasi manda in gol Luis Alberto, nuovamente, Parolo, infine Lazzari. I tre però non sfruttano a dovere le intuizioni del compagno di squadra per meriti di Kerzhakov e per poca freddezza a tu per tu col portiere. Intanto, da Dortmund arrivano buone notizie con il solito Haaland a sbloccare la partita contro il Brugge e Sancho a raddoppiare. E la squadra di Simone Inzaghi in questo momento sale a +4 sui belgi.