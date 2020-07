Le critiche, Ronaldo, Rabiot e Rugani: Sarri sfida l'Udinese e fa un primo bilancio della sua Juve

vedi letture

Cristiano Ronaldo c'è. Perché "riesce ad andare oltre la fatica, è un campione nella testa". Le critiche anche: "Magari sto sui coglioni a qualcuno". Sempre più vicino (ma non diteglielo) allo scudetto, Maurizio Sarri presenta la sfida all'Udinese e ne approfitta anche per tratteggiare una sorta di bilancio della sua stagione. "Non mi interessa molto delle opinioni dei giornalisti - replica ai detrattori - so bene le difficoltà che dobbiamo affrontare giornalmente e penso di avere più dati di chi esprime opinioni che ritengo legittime ma m'interessano fino a un certo punto". Si gode il buon momento di Adrien Rabiot ("Secondo me adesso sta giocando con un buon livello di personalità, dando sicurezza e personalità") e difende Daniele Rugani, anche a costo di autoaccusarsi: "Meritava di giocare di più, in questo senso le responsabilità sono più dello staff tecnico".