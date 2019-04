Le formazioni di Juve-Fiorentina: Allegri con CR7 e i big. Out Muriel

Alla Juve basta un punto per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo. La Fiorentina, d’altra parte, non ha più molto da chiedere a questo campionato, ma una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare in settimana contro l’Atalanta.

Con più di un’assenza, Massimiliano Allegri manda in campo il miglior undici possibile per ripartire dopo la delusione firmata Ajax. Nessun turno di riposo per Cristiano Ronaldo, affiancato da Cuadrado e Bernardeschi in attacco. Si accomoda in panchina Moise Kean.

Vincenzo Montella rinuncia a Luis Muriel, ma non a Jordan Veretout, schierato da regista con Dabo e Benassi ai fianchi. Hancko prende il posto di Biraghi sulla fascia sinistra, Ceccherini di Vitor Hugo in difesa.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro: Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Chiesa, Benassi, Veretout, Dabo, Hancko; Mirallas, Simeone. Allenatore: Vincenzo Montella.