Le grandi trattative del Bologna - 1961, Harald Nielsen e la catena dei consigli

vedi letture

In un'epoca in cui lo scouting internazionale è affidato alle visioni dal vivo delle partite, fidarsi del giudizio di chi si stima è praticamente fondamentale. È su questa base che si muove anche Renato Dall'Ara, il presidentissimo del Bologna, per rinforzare la rosa con stranieri di valore. In particolare la Danimarca si rivela terra molto fertile. Nel 1948 la nazionale batte l'Italia ai Giochi Olimpici di Londra - gli ultimi prima della distinzione FIFA tra Nazionali maggiori e Nazionali olimpiche - e da quella squadra il Bologna pesca il mediano Ivan Jensen, che due anni dopo consiglia l'arrivo del compagno di reparto Axel Pilmark. La catena riprenderà vigore qualche anno dopo, nel 1959. Pilmark spende ottime parole per un centravanti danese di 17 anni non bellissimo da vedere, con dei piedi non particolarmente educati ma che mostra un fiuto del gol clamoroso. Harald Nielsen finisce così sul taccuino di Dall'Ara che decide di rompere gli indugi dopo averlo visto all'opera nei Giochi Olimpici di Roma nel '60 quando trascina la Danimarca all'argento. Quel ragazzo dovrà essere del Bologna. Passa però ancora un anno prima che Nielsen venga acquistato dal Frederikshavn. Ha 20 anni e il suo ambientamento non è facile, tra difficoltà con l'italiano e il dualismo nel ruolo di centravanti con Luis Vinicio. La differenza la farà la presenza in panchina di Fulvio Bernardini, che darà piena fiducia al ragazzone danese. 8 gol il primo anno, 19 il secondo, 22 compreso uno nello storico spareggio scudetto vinto contro l'Inter il terzo. In totale saranno 100 i gol segnati in 181 partite tra campionato e coppe, con due titoli di capocannoniere della Serie A. La catena dei consigli danesi, dunque, non deluse.