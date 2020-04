Le grandi trattative del Milan - 2002, l’extraterrestre a Milano: Rivaldo è rossonero

Dopo la grande campagna acquisti del 2001, con gli arrivi di Rui Costa e Inzaghi, quella del 2002 era stata contraddistinta, fino a fine luglio, dagli scambi con l’Inter che portarono Seedorf, Simic e Brocchi alla corte di Ancelotti oltre al parametro zero Jon Dahl Tomasson. La piazza milanista, però, non era contenta ed allora ecco che si inizia a far largo l’idea di prendere Rivaldo. Il brasiliano del Barcellona ha appena vinto il mondiale di Corea e Giappone con il Brasile, formando con Ronaldinho e Ronaldo un tridente spaziale. In Catalogna il suo percorso era finito, ma il Barcellona aveva garantito alla Lazio, nei mesi precedenti, un’opzione d’acquisto che cadde nel momento in cui i blaugrana risolsero il contratto di Rivaldo.

Di fatto, l’ex pallone d’oro era lo svincolato più ambito sul mercato. E il Milan era nel suo destino visto che già nell’estate del 2000, dopo l’acquisto di Redondo, Adriano Galliani era voltato a Barcellona per provare ad acquistarlo per fare un doppio colpo clamoroso. Ma in quell’occasione, la distanza tra domanda e offerta non arrivò ad un punto d’incontro.

Una volta liberatosi dal Barça, Rivaldo era in attesa di offerte e le attendeva a San Paolo, dove il 24 luglio si presentò Ariedo Braida accompagnato da Ernesto Bronzetti. Il Milan lo voleva e lui, che non era tanto convinto di andare alla Lazio, decise di ascoltare la proposta milanista. Ci fu una lunga trattativa che vide coinvolti, oltre a Braida e Bronzetti, anche Pedro De Felipe, agente Fifa e il pool di manager del brasiliano, guidato dall’avvocato Carlos Arini, rappresentante legale della Csr (Cesar Sampaio-Rivaldo). L’accordo venne trovato alle 23.15 italiane del 25 luglio 2002, con Rivaldo che sottoscrisse un contratto da 4,5 milioni per tre anni.

Il Milan, con l’acquisizione dell’extraterrestre, diede il primo scossone mediatico ad un mercato che, sul gong, vedrà arrivare Alessandro Nesta dalla Lazio.