Le grandi trattative della Juve - 2010, Simone Pepe firma prima del Mondiale

Un faccia a faccia di circa due ore, a Torino: all’interno della vecchia sede di Corso Galileo Ferraris, l’8 giugno 2010, Simone Pepe incontra la dirigenza della Juventus prima di partire per il Mondiale in Sudafrica. Al tavolo il neo presidente Andrea Agnelli, il neo direttore generale Beppe Marotta e l'agente del calciatore Giovanni Branchini.

L’incontro avviene nel pomeriggio, dopo le visite mediche svolte in mattinata. La Juventus aveva deciso di ratificare l'accordo con Pepe solo al termine della Coppa del Mondo, per un paio di buoni motivi: cautelarsi da eventuali problemi fisici e attendere l'esito di altre trattative che vedono coinvolta l'Udinese, come il riscatto di Candreva e la questione Motta, a metà tra il club friulano e la Roma. Poi però l’improvvisa accelerata e l’accordo che porterà in bianconero uno dei giocatori cui è più legato il popolo bianconero.