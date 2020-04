Le grandi trattative della Juventus - 2011, la seconda vita calcistica di Andrea Pirlo

Dopo nove stagioni al Milan, nel 2011, la carriera di Andrea Pirlo sembra in una parabola discendente. Almeno stando ai pareri in seno al club rossonero. E invece la sua seconda vita calcistica comincia proprio in quel momento, a 32 anni. La Juve lo ingaggia a parametro zero, come se fosse una scommessa. In realtà, dalle parti di Torino, hanno le idee molto più chiare sullo svolgimento della nuova storia: il Maestro sarà il custode indiscusso delle chiavi del centrocampo per quattro stagioni, e il suo arrivo corrisponderà al ritorno dei bianconeri ai vertici del campionato. Il legame tra Pirlo e il mondo juventino è rimasto solido: vive a Torino e adesso viene accostato alla panchina dell’Under 23. Il futuro sotto la Mole potrebbe riservargli pagine bianche da incidere con il nero per scrivere ancora un’altra storia.