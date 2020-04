Le grandi trattative della Lazio - 2010, Floccari per la salvezza e...la finale con la Roma

Sergio Floccari ha lasciato il segno nella storia della Lazio più di quanto dicano i suoi numeri (24 reti). Profilo basso e nome decisamente poco mediatico, si è comunque ritagliato uno spazio importante negli annali biancocelesti. In primis perché arriva in prestito dal Genoa in una situazione molto complicata, a gennaio del 2010, e la squadra è invischiata nella lotta per non retrocedere (solo +3 punti dal terzultimo posto del Siena). Uno scenario grigio, in una piazza in subbuglio per le prospettive da incubo che ci sarebbero potuto essere. Il suo acquisto però porta subito risultati tangibili, tanto che all'esordio, nello scontro diretto contro il Livorno (2 punti indietro), segna una doppietta determinante per ribaltare l'iniziale svantaggio e fissare il punteggio sul 4-1. Si ripete altre due volte nelle due gare successive, toccando quota 7 (+4 in rossoblù) a maggio. Dà un contributo decisivo per salvare la Lazio, che lo riscatta per 8,5 milioni. La stagione seguente è positiva, con 8 gol in 30 presenze, ma nel 2011 a Formello arrivano Klose e Cissè: lo spazio in attacco si riduce e viene ceduto al Parma in prestito con diritto di riscatto. Che non viene esercitato, dunque dodici mesi più tardi torna alla Lazio ed è proprio in questa seconda esperienza che imprime le sue iniziali su un trionfo storico per il club: la Coppa Italia vinta nel 2013 contro la Roma. Finale a cui la squadra di Petkovic ci arriva eliminando in un doppio confronto in semifinale la Juventus, capitolata all'Olimpico per 2-1 proprio con un gol al fotofinish di Floccari di testa. Una rete che permette così lo scontro cittadino il 26 maggio e che dà all'attaccante calabrese lo status di 'eroe'. Il 30 gennaio del 2014 saluta definitivamente la Capitale per andare al Sassuolo.