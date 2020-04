Le grandi trattative della Roma - 1979, il ritorno di Liedholm: la prima mossa vincente di Viola

Estate 1979, il Milan è appena diventato Campione D’Italia e a detta di tutti Liedholm è pronto a restare sulla panchina rossonera. Lo stesso allenatore, nelle conferenze stampa, spesso si ritrovava a parlare di come progettare la squadra del futuro. Il problema, però, nacque nel momento in cui la proprietà non voleva proporgli più di un anno di contratto e in questa incertezza è stata brava la Roma a inserirsi. Ma soprattutto è stato svelto a fare la sua mossa Dino Viola. L’imprenditore romano ha da poco rilevato la società giallorossa da un ormai stanco Anzalone, ma per chi conosceva a fondo l’organigramma romanista di quegli anni, quello di Viola era tutt’altro che un nome nuovo. Vicepresidente con Alvaro Marchini, lo aveva seguito quando questi aveva lasciato, salvo poi esercitare l’attivo ruolo di consigliere con Anzalone. A chi gli aveva chiesto perché fosse tornato aveva risposto con il solito humour: «A dire il vero non me ne sono mai andato».

Viola ha sempre raccontato che all’epoca in cui Liedholm era partito verso Milano, nel 1976, si era fatto promettere che sarebbe tornato nel caso lui avesse rilevato il club. In realtà quella richiesta c’era stata solo pochi mesi prima, quando “Sor Dino” (così lo chiavano) aveva incrociato il Barone allo Stadio Olimpico. Una cosa è certa, la prima mossa, addirittura la prima telefonata fatta da Viola da proprietario della Roma fu proprio rivolta a Nils Liedholm. Quando il 21 maggio ospitò la stampa per salutare ufficialmente il suo nuovo allenatore, si vide la sua capacità “sciamanica” di lasciarsi subito alle spalle i successi, come se non esistessero più: "Questo gradito incontro non è per presentare il signor Liedholm è persona troppo conosciuta e apprezzata per essere presentato. E’ un’occasione per fargli i rallegramenti per il decimo scudetto e la stella conquistata con il Milan al quale oltre ai rallegramenti formuliamo un augurio per il futuro".