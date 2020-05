Le grandi trattative della Roma - Pizarro ci ripensa e dice “sì” a Pradè: Spalletti ha il suo regista

vedi letture

L’Italia ha appena vinto il suo quarto Mondiale e Luciano Spalletti sembra aver trovato la formula magica per la sua Roma. Il 4-2-3-1 studiato l’anno prima, però, manca ancora di un regista. Il tecnico di Certaldo ha chiesto Pizarro e le trattative con l’Inter durano un’estate intera. Ad agosto inoltrato il via libera ancora non c’è e i problemi nascono nel momento in cui Pradè si siete al tavolo con il procuratore del giocatore, Hidalgo. Rifiutati 1,6 milioni netti a stagione ma da Trigoria sono fiduciosi di poter ribaltare la trattativa. Nuovo blitz del diesse giallorosso e offerta che tocca i 2 milioni per i successivi 4 anni, ma niente da fare. “Roberto Mancini ha convinto il giocatore a restare. Alla base della sua scelta ci sono motivi tecnici e familiari e non economici” svela Pradè.

La realtà è un’altra perché il benestare alla cessione il tecnico nerazzurro l’aveva data. L’intoppo era sorto nella maturazione di alcuni bonus, un ostacolo poi superato nella giornata del 19 agosto del 2006. David Pizarro vola a Roma per mettere la parola fine al tormentone del suo trasferimento in giallorosso. Il cileno, che era a Maiorca con l'Inter per giocare un'amichevole, ci ha ripensato. La storia racconta di un centrocampista in preda ai ripensamenti nel corso di una notte insonne durante la quale avrebbe maturato la sofferta decisione. Ha messo alle spalle anche le rassicurazioni di Roberto Mancini, che gli aveva spiegato che quest'anno nell'Inter avrebbe trovato spazio e ha ristabilito i contatti con i dirigenti della Roma. L’accordo viene siglato sulla base di una comproprietà valutata 6 milioni. Spalletti può finalmente sorridere, il tecnico è sempre stato il principale estimatore del fantasista cileno che segnerà pagine importanti nella storia del club giallorosso.