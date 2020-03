Le Leghe chiederanno alla UEFA di rinunciare a finestra 1-9 giugno per spareggi Euro2021

L'Europeo è rinviato, ora (o meglio, quando sarà possibile tornare a giocare) inizia la corsa per completare la stagione 2019/2020. Ma c'è ancora una richiesta che le Leghe europee porteranno alla UEFA: la confederazione continentale, infatti, si è tuttora riservata la finestra dall'1 al 9 giugno per disputare gli spareggi di accesso all'Europeo, per non intaccare ulteriormente la prossima Nations League, già rinviata. Considerati i tempi stretti per chiudere la stagione, secondo il Corriere dello Sport i campionati europei chiederanno a Ceferin & Co di rinunciare a questa finestra temporale, in cui dovrebbero svolgersi anche le amichevoli internazionali rinviate (Italia contro Germania e Inghilterra), per dare maggiore spazio ai campionati e alle coppe.