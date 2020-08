Le pagelle del Bayern - Coman l'eroe che non t'aspetti. Tutto il resto è Neuer

PSG-Bayern 0-1 al 90'

Neuer 8 Surfa la cresta dell'onda da lunghi anni. Ha segnato un'era e tracciato un percorso. E' diventato il modello di una scuola, raccontata dalle parate su Mbappé, Di Maria, Neymar. Insuperabile.

Kimmich 7.5 Il nuovo Lahm, per qualità e posizione, ha davanti Neymar. L'inversione degli addendi racconta che è pure il brasiliano a trovarsi davanti uno dei migliori interpreti del ruolo nel mondo. Cioccolatino per Coman, da campione.

Boateng 6 Le cronache dello spogliatoio bavarese lo raccontavano in condizioni non perfette. Un tacco di Mbappé lo anticipa, lui mette male il piedone e la gara termina per infortunio dopo ventisei minuti (dal 26' Sule 6.5 Costa tanto d'ingaggio quanto di stoffa per la maglia da gioco. Vale ogni singolo centimetro di tessuto).

Alaba 6 Playmaker arretrato, nato terzino, è diventato centrale a tre e poi a due. Mbappé non è nella notte più brillante ma ha strappi da campionissimo e nel primo tempo rischia grosso. Cresce nella ripresa.

Davies 6.5 Il terzino più atteso del mondo, che arriva da una terra lontana e algida. Ha tocchi caldi e corse rapide ma Kehrer è meno morbido del previsto. Poi sale, cresce, argina. Fortissimo.

Goretzka 6 Un primo tempo tutto muscoli e poco ingegno, nella ripresa dà ordine e sostanza al centrocampo del Bayern Monaco e riesce a dettare i tempi del pressing della formazione di Flick.

Thiago 7.5 L'ultima volta prima dell'addio è una leggera danza palla al piede. E' il cervello delle azioni avanzate dei bavaresi. Mancherà tanto, il figlio di Mazinho, al Bayern. (dall'87' Tolisso sv)

Gnabry 6.5 Il baffo di chi la sa lunga, pensare che quattro anni fa era una riserva al West Brom la dice lunga sulle Sliding Doors del pallone. Corsa e qualità. (dal 68' Coutinho 6 Entra per inventare e per provare a tener alto il passo del pressing del Bayern Monaco. Chiude la sua avventura parigina senza mirabilie ma con un titolo.)

Muller 7 La quintessenza del tedesco, nell'animo, nel fisico. Si accende a intermittenza, gioca d'esperienza, è l'emanazione massima della filosofia Bayern.

Coman 7.5 Sono sempre i pesi sulla bilancia a decidere la direzione del vento. Ha soffiato con la testa il gol più importante della sua vita. (dal 68' Perisic 6 Adesso il valzer del riscatto con l'Inter. Intanto, rientrante a Milano o venduto, alza la Coppa dalle grandi orecchie. Non da protagonista ma tant'è, conta la medaglia in serate così)

Lewandowski 6.5 Davanti è un faro, quando scambia poppa e prua e conclude, nel primo tempo, è un razzo. Riferimento unico, è il miglior attaccante del mondo. Chiude una stagione da Pallone d'Oro.

Flick 8 Nasce secondo, viene promosso dopo un 5-1. Parte con le sconfitte, poi parte. E non lo ferma più nessuno. Il suo Bayern è una macchina perfetta e c'è tanto del cinquantacinquenne di Heidelberg.