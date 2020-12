Le pagelle del Bologna - Hickey è acerbo. Palacio fa scomparire la palla

INTER-BOLOGNA 3-1

Skorupski 6,5 - Non ha particolari colpe sui primi due gol, ma è bravo a dire di no a un Lukaku che sembra lanciato per la sua doppietta personale. Lui deve uscire a valanga. Potrebbe avere delle responsabilità sul 3-1, anche se la giocata di Hakimi è ottima. Dice di no a Sanchez e Lukaku per evitare che la forbice si allarghi.

Tomiyasu 4,5 - Non è la sua serata migliore. Nel bodycheck contro Lukaku, come un'ala piccola che deve contenere un centro, va fuori giri e perde il contatto. Fa partire un contropiede dell'Inter possibilmente mortifero.

Medel 5,5 - Messo in difesa per cercare di adattarsi all'Inter, per giocare a specchio, non ha un effetto vero e proprio. Non demerita, ma non brilla (dal 63' Vignato 6,5 - Trova il gol dopo pochissimi minuti dal suo ingresso il campo, non sbagliando da posizione abbastanza semplice).

Danilo 5,5 - Cerca di parare l'1-0 di Lukaku, fortunatamente non ci riesce altrimenti sarebbe rigore più espulsione.

De Silvestri 5,5 - Qualche volta arriva al cross, ha di fronte Perisic e in qualche circostanza va in difficoltà.

Schouten 5 - Dovrebbe essere parte integrante della cerniera di Mihajlovic, ma viene inguaiato dai tre di Conte.

Svanberg 5 - Situazione simile rispetto al compagno di reparto, non riesce a incidere nelle situazioni a metà campo (dal 63' Dominguez 6,5 - Si trova in area al momento giusto e nel posto giusto per l'assist, sporcato da Soriano, per il momentaneo 2-1 di Vignato.

Hickey 4,5 - Serata non troppo positiva: Hakimi gli va via sul filo del fuorigioco, poi prende un'ammonizione che potrebbe evitarsi. Deve crescere per giocare queste partite (dal 63' Khailoti s.v.).

Soriano 5,5 - Dovrebbe essere il tramite fra il centrocampo e l'attacco, magari cercando di dare fastidio a Brozovic. Lo fa poco.

Barrow 5,5 - Caracolla per il campo, qualche volta si accende ma in generale non è un pericolo sostanziale (dal 79' Vergani s.v.).

Palacio 6,5 - Ci prova, ma è abbastanza isolato perché Barrow si allarga molto sulla sinistra. Però la giocata che dà il pallone a Dominguez è poesia (dal 79' Rabbi s.v.).

Mihajlovic 5,5 - Il suo cambio di modulo non ha grande influenza sul risultato. Le prime parate di Handanovic sono al minuto novantatré.