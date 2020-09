Le pagelle del Bologna - Orsolini ingenuo, Danilo dimentica Ibra. E Miha paga limiti non suoi

Milan-Bologna 2-0

(35' e 51' Ibrahimovic)

Skorupski 6 - Fa quel che può, senza miracoli. Dice no a un paio di stoccate di Ibra, il rigore lo intuisce persino ma non può pararlo. Difficile dargli qualche colpa.

De Silvestri 5 - Si divora il potenziale 2-1 nel finale, ma non è tanto quello. Dalle sue parti Hernandez affonda spesso e volentieri, Rebic fa il bello e il cattivo tempo.

Tomiyasu 6 - Sicuri che da centrale dia il suo meglio? Qualche dubbio resta: non proprio a suo agio. Eppure è il migliore della difesa: qualcosa vorrà pur dire.

Danilo 5 - Ibra sale in cielo, aiutato dalla blanda difesa del brasiliano. Se uno come Zlatan non lo marchi stretto, gli rendi davvero tutto troppo facile.

Dijks 4,5 - Va detto che alza un muro, contro il quale gli esterni avversari, soprattutto Castillejo, sbattono. E che nel finale le speranze di rimonta del Bologna sarebbero comunque state minime. Le castiga in via definitiva, però, con un rosso molto ingenuo.

Dominguez 5,5 - Parte mordendo le caviglie avversarie, ha anche un bello spazio per tirare ma gli parte un colpo centrale e neanche troppo potente. Anche lui lascia troppo libero Ibra, ma non è il suo ruolo. (Dal 57' Sansone 5,5 - Non dà la scossa che Miha vorrebbe, se non nel finale quando impensierisce Donnarumma).

Schouten 6 - Non a caso, è un punto fermo dei felsinei. Forse ne è addirittura il migliore in campo, a conti fatti.

Orsolini 4,5 - Il suo campionato inizia col piede sbagliato. Quello che, in improvvido intervento difensivo, stende Bennacer in area: fallo inutile, anche perché l'algerino stava uscendo dal dominio di Skorupski. (Dal 57' Skov Olsen 6 - Essere o non essere? Il dubbio resta, dà qualche idea che in fin dei conti sia).

Soriano 6 - Suo il primo vero squillo della gara, poi trova occupato troppo spesso. Non sempre presente, prima di uscire dà qualche segnale di risveglio. (Dall'80' Svanberg s.v.).

Barrow 5 - Annullato da Calabria, non sfonda sulla fascia e per questo spesso si accentra. Senza pungere.

Palacio 6 - Per un senso di pietas nei confronti della disparità tra l'anagrafica e il lavoro che gli viene richiesto, è impossibile dargli meno della sufficienza. Non può fare tutto questo per tutti i 90 minuti di tutte le partite di tutta la stagione. (Dall'80' Santander s.v.).

Mihajlovic 5 - Paga limiti non suoi, ma della rosa. E il voto è soprattutto a quelli. Gli mancano un difensore e un centravanti che dia un po' di fiato a Palacio. Il problema è che gli mancano dalla scorsa stagione, e ancora non sono arrivati. Penalizzato anche da un paio di errori individuali dei rossoblù.