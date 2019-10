Le pagelle del Bologna - Palacio immortale, Bani gol e non solo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1 - 48' Palacio (B), 64' Gabbiadini (S), 78' Bani (B)

Skorupski 6.5 - Reattivo su Quagliarella un minuto prima del gol del Bologna. Slding doors.

Mbaye 6.5 - Si conferma in buono stato di forma dopo essere stato ai margini nelle prime sette giornate e ancora una volta è decisivo come sponda offensiva. Dalla sua spizzata nasce il gol della vittoria.

Bani 7 - Secondo gol in campionato, in entrambe le occasioni il Bologna ha vinto. A Brescia riaprì un incontro che sembrava chiuso, stavolta segna il gol decisivo. E anche in difesa mostra grande affidabilità.

Danilo 6.5 - Gabbiadini e Quagliarella sono ben controllati, si intende con Bani e si distingue per alcune belle chiusure oltre a far ripartire l'azione.

Krejci 6.5 - È il più attivo dei suoi nel primo tempo, gioca più palloni di tutti e riesce ad andare spesso in fondo, creando scompiglio.

Poli 6.5 - Solita prova di grande lotta, ruba palloni e rilancia. Esce per problemi fisici. (Dal 72' Schouten sv -)

Dzemaili 6 - Vince il ballottaggio con Svanberg, si fa vedere anche in avanti sfiorando il gol e suggerendo per Palacio. (Dal 67' Santander 6 - Entra creando scompiglio tra la difesa sampdoriana).

Skov Olsen 6 - Prima da titolare per il danese, osservato speciale della difesa sampdoriana. Poco meno di un'ora nella quale fa vedere sprazzi di talento, affondando sulla destra. (Dal 54' Orsolini 5 - Un pallone sanguinoso regalato alla Sampdoria che vale il pari dei blucerchiati. In Serie A, errori così, li paghi).

Soriano 6.5 - Un passo in avanti rispetto le ultime prestazioni. Bellissima l'azione in tandem con Sansone terminata con l'assist vincente per Palacio.

Sansone 6 - Tra i giocatori più in difficoltà nell'ultimo mese, come Soriano si tira su in questo pomeriggio con buoni suggerimenti anche se in attacco risulta ancora poco incisivo.

Palacio 7 - A 37 anni è ancora un giocatore prezioso per questo Bologna. Gol a parte, svaria sul fronte offensivo come un ragazzino e tiene in apprensione i difensori sampdoriani.