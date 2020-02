vedi letture

Le pagelle del Bologna - Palacio un eroe. Skov, occasione persa. Buldursson, che sorpresa

Da Costa 6 - Prima in campionato da titolare, non ha particolari colpe sul gol di Okaka.

Tomiyasu 6,5 - Senza dubbio il migliore del reparto arretrato del Bologna. Sbaglia poco in fase di copertura, pericoloso quando si fa vedere in avanti. Suo l'assist per il gol del pari di Palacio.

Danilo 6 - Guida bene la difesa del Bologna, anche se sul gol dell'Udinese tiene in gioco proprio Okaka.

Bani 6 - Salta a vuoto sul gol di Okaka. Unica pecca della gara.

Mbaye 5 - Fatica molto in fase di copertura, lascia completamente solo Okaka in occasione del gol del vantaggio dell'Udinese.

Skov Olsen 5 - Parte dal primo minuto, ma non sfrutta la grande occasione che gli è capitata: male quando gioca sulla trequarti, stesso discorso quando si sposta sulla fascia. Occasione fallita per il danese. (Dal 59' Baldursson 6,5 - Impatto positivo e personalità da vendere per il giovanissimo islandese, alla prima presenza in serie A.)

Domínguez 5,5 - Da mediano ha fatto molta più fatica. Nella ripresa, quando il Bologna spinge per cercare la rete del pari, fa vedere qualcosa di interessante.

Poli 6 - Solita grinta in mezzo al campo. Un giocatore che è cresciuto tantissimo nel corso della stagione.(Dall'81' Juwara S.V)

Barrow 5,5 - Vive di fiammate. Pericoloso con un paio di occasioni e nulla più.

Orsolini 5,5 - In calo rispetto alle ultime giornate. Da una sua rovesciata mancata arriva il gol del pari.

Palacio 7 - L'eroe di giornata, l'ultimo ad arrendersi. Trova la zampata vincente nel recupero, un gol importantissimo che permette al Bologna di acciuffare il pareggio in piena emergenza.

Mihajlovic 7 - In emergenza totale, riesce a portare a casa un pareggio che sembrava insperato. Getta nella mischia un ragazzino del 2002, una mossa che alla fine si rivelerà vincente. Chapeau.