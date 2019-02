Le pagelle del Bologna - Poli domina a centrocampo, Destro torna al gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale, Bologna-Genoa 1-1: 17' Destro (B), 33' Lerager (G)

Skorupski 6 - Risponde presente due volte su Sanabria verso il 30', poi capitola sul colpo di testa ravvicinato di Lerager. Attento anche nel corso della ripresa.

Mbaye 6 - Deve fare i conti con Kouamè e non è mai facile, resta però in partita senza commettere errori.

Danilo 6 - Tiene a galla la difesa, sfiorando la rete nel finale di gara.

Gonzalez 5 - Si fa rubare il tempo da Lerager nell'occasione del pari genoano. Passo indietro rispetto alla prestazione offerta sette giorni fa a San Siro.

Mattiello 6 - Attento quando deve difendere, poco propositivo rispetto altre occasioni. Usa le maniere forti quando necessario per spegnere l'azione avversaria.

Poli 7 - Tanta quantità, ma non solo. Come dimostra l'assist per Destro con un preciso lancio nell'area avversaria, prova a ripetersi lanciando a rete Edera nel corso della ripresa. (Dal 76' Dzemaili 6 - Porta forze fresche negli ultimi minuti).

Pulgar 6 - In genere detta i tempi del centrocampo, oggi non riesce nel suo compito ma rischia il gol dei tre punti su punizione al 94'.

Soriano 6 - Ha l'occasione di siglare il 2-0 senza riuscirci, gioca senza infamia e senza lode pur supportando la manovra della sua squadra.

Palacio 6,5 - Corre in lungo e in largo. Rimedia un'ammonizione che gli nega la presenza nel prossimo weekend contro la Roma, rischia anche l'espulsione per un ingenuo fallo su Lerager.

Destro 7 - Inizialmente è out il Ropero, eroe di San Siro, ma nessun problema. Perché l'ex genoano torna al gol: non segnava dal 24 febbraio 2018 proprio contro il grifone al Dall'Ara. Un anno dopo, l'ex Roma vuole ripartire da qui. Lascia il campo tra gli applausi dei tifosi. (Dal 59' Santander 6 - Non è al top, ma la determinazione non gli manca).

Edera 6 - Una spina nel fianco del Genoa, come rifinitore e anche come potenziale marcatore. A inizio ripresa chiama Radu al grande intervento, anche se deve imparare a essere più concreto. (Dal 70' Sansone 6 - Regala brio all'attacco bolognese nel finale fi match).