Le pagelle del Bologna - Skorupski il migliore, Danilo disastroso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CAGLIARI-BOLOGNA 2-0 (22' Joao Pedro, 68' Pavoletti)

Skorupski 6,5 - Chiude con qualche incertezza, ma fino al 2-0 era l'unico a tenere il Bologna in partita.

Calabresi 5,5 - Parte bene, poi non è irreprensibile sulla sgroppata di Castro che porta a sbloccare il match e da lì la sua partita si complica parecchio.

Danilo 4 - Perde la marcatura su Joao Pedro in occasione dell'1-0. Poi litiga col pallone in più di un'occasione. Poi perde Pavoletti sul 2-0. Insomma, giornata da dimenticare.

De Maio 5,5 - Il migliore del terzetto difensivo emiliano. Non che ci volesse molto oggi, ma è pur sempre un merito. Partecipa alla dormita collettiva dell'1-0. (Dal 61' Orsolini 5,5 - Entra e sette minuti dopo Pavoletti chiude la partita. Non riesce a dare un grande contributo per riaprirla, ma non è certo uno dei colpevoli della sconfitta).

Mattiello 5 - Non benissimo oggi, specie in fase offensiva. Si limita al contenimento, anche lì con qualche sbavatura.

Svanberg 5,5 - Nel primo tempo conferma le buone sensazioni delle ultime uscite. Poi Inzaghi lo sposta a terzino sinistro e Castro lo manda al bar in occasione del 2-0.

Nagy 6 - Il migliore del centrocampo emiliano, nonché uno dei pochi a impegnare seriamente Cragno dalla distanza.

Dzemaili 5 - Come troppo spesso gli sta capitando in questa stagione, fa mancare il suo apporto di esperienza ai due compagni molto più giovani. Si vede poco o nulla, sia quando c'è da costruire che da distruggere.

Dijks 5 - Troppo timido in fase offensiva, dalle sue parti il Bologna non soffre ma solo perché il Cagliari spinge poco. Dopo 45' Inzaghi lo toglie per avere un po' di spinta in più. (Dal 46' Krejci 6 - Si nota la differenza rispetto all'olandese, anche se non riesce a dare una vera svolta).

Falcinelli 5,5 - Almeno ci prova: la verve del Bologna è tutta nei suoi tentativi. Peccato che non ci riesca: in quei pochi guizzi c'è anche tutta la pochezza della fase offensiva di oggi. (Dal 77' Okwonkwo s.v. -.)

Santander 5 - Un netto passo indietro rispetto alle due vittorie casalinghe: perde sistematicamente ogni duello con Romagna e non incide.