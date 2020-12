Le pagelle del Cagliari - João Pedro non basta. Simeone sfortunato, Cragno sempre sul pezzo

vedi letture

ROMA-CAGLIARI 3-2

Marcatori: 11' Veretout (R), 59',90+1' João Pedro, 71' Dzeko (R), 77' Mancini

Cragno 7 - Respinge alla grande i tentativi di Cristante e Kumbulla evitando ai suoi un ritorno negli spogliatoi con un passivo più pesante.

Walukiewicz 5,5 - Ottimo nella fase di non possesso, qualche errore di posizionamento sul recupero palla degli avverari.

Godin 6 - Sempre preciso negli interventi in anticipo sugli attaccanti avversari. Comanda i movimenti del reparto arretrato con la solita autorità. (Dall' 85' Caligara s.v.).

Ceppitelli 6 - Sempre attento dopo il recupero palla degli avversari. Prova a impostare l'azione dal basso scavalcando il primo pressing dei giallorossi.

Zappa 5,5 - Raramente sfonda sulla destra, ci ha abituato a prestazioni molto più propositive. Meglio nella ripresa, dove si esibisce in una prestazione molto coraggiosa.

Nández 6 - Solita grinta in mezzo al campo, raddoppia puntualmente i portatori di palla della Roma. Poco incisivo quando si tratta di ribaltare l'azione.

Marin 6 - Buona gestione della palla sulla mediana, non si spreca quando è chiamato a supportare l'azione offensiva. (Dall' 85' Pereiro s.v.).

Rog s.v. - (Dal 15' Oliva 5,5 - Troppi errori in fase di appoggio e copertura troppo molle sulle offensive deglia avversari).

Lykogiannis 5 - Non a suo agio nel ruolo di esterno di centrocampo. Karsdorp ha vita facile contro di lui, in tremenda difficoltà a ripiegare sulle palle perse dai suoi. (Dal 79' Sottil s.v.).

João Pedro 7 - In ombra fino alla metà del secondo tempo, dove sale in cattedra con una doppietta che, tuttavia, non riesce ad evitare la sconfitta per i suoi.

Simeone 6 - Difficile trovare spazi tra le maglie strettissime della difesa giallorossa. Nella ripresa prende le misure ai difensori e diventa più incisivo. La traversa gli nega il gol del sorpasso. (Dall' 80' Pavoletti s.v.).

Allenatore: Eusebio Di Francesco 6 - Cambia il modulo ma la squadra si esprime con la solita grinta senza avere timore dell'avversario. Continua ad esprimere

la sua idea di calcio anche sotto di due reti, incitando costantemente i suoi giocatori a riversarsi nell'area avversaria.