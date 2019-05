Le pagelle del Cagliari - Pavoletti segna da ex, Romagna ingenuo

© foto di Federico Gaetano

Cragno 6,5 - Primo tempo super, salva la sua squadra in due occasioni, tenendo inchiodato il punteggio sullo 0-0. Non può nulla sulla perfetta trasformazione dal dischetto di Criscito.

Cacciatore 6,5 - Attento e puntuale nelle chisure, è decisivo nel primo tempo con due interventi a sventare situazioni pericolose. (Dal 76' Romagna 5,5 - Ingresso in chiaroscuro. Prima sfiora il raddoppio, poi provoca il rigore in modo un po' ingenuo).

Pisacane 6 - Perfetto in marcatura, non concede molte occasioni agli attaccanti avversari.

Klavan 6 - Presidia l'area con grande personalità, facendo affidamento su tutta la sua esperienza.

Srna 6 - Libero da compiti di marcatura, si sgancia spesso soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire.

Barella 6 - Meno appariscente del solito, ma il suo lavoro in mezzo al campo è sempre prezioso.

Bradaric 6 - Pochi spunti degni di nota, si limita al compitino e fa il suo, in particolare in fase di interdizione.

Ionita 5,5 - Mancano i suoi proverbiali inserimenti, gli attaccanti vengono abbandonati al proprio destino e cercano di cavarsela da soli.

Pellegrini 6 - Mette un po' in difficoltà Pedro Pereira e questo, probabilmente, porta Prandelli a cambiare il terzino all'intervallo. Sempre in partita.

Cerri 5,5 - Non è la partita ideale per sfruttare le sue caratteristiche, anche se dà un aiuto importante a Pavoletti. Si vede molto poco, non lascia il segno. (Dall'80' Birsa s.v.).

Pavoletti 7 - Letale nell'unica occasione che la difesa del Genoa gli concede. Un gol di potenza, da grande centravanti. Esce per un problema muscolare. (Dal 66' Joao Pedro 6 - Prova a far salire la squadra tenendo il pallone, ma non ne riceve molti).