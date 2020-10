Le pagelle del Cagliari - Simeone scatenato, Nandez incontenibile. Joao Pedro a segno

vedi letture

Queste le valutazioni date al Cagliari, vittorioso per 2-3 sul campo del Torino.

Torino-Cagliari 2-2 (4' rig. e 49' Belotti, 12' Joao Pedro, 19' e 73' Simeone)

Cragno 6 – Rivedibile il suo intervento su Belotti con cui provoca il rigore. Si riscatta nella ripresa, negando al 9 granata il 3-3 poco prima del fischio finale.

Zappa 6,5 – Un moto perpetuo sulla corsia di destra. Entra in molte azioni, tra cui quelle dei primi due gol del Cagliari. Più costretto sulla difensiva dopo l’intervallo, quando viene anticipato da Bonazzoli nell’azione del 2-2 di Belotti.

Walukiewicz 6 – Eccellente la sua prova a protezione dell’area di rigore, visto che anticipa gli attaccanti granata in diverse circostanze. Incisivo anche in area avversaria: da un suo tiro arriva infatti il gol di Joao Pedro.

Godin 6 – Si fa sfuggire Lukic sull’azione del fallo da rigore, alzando successivamente il livello della sua prestazione guidando la retroguardia sarda con la solita grinta.

Lykogiannis 6 – Gara dai due volti per il greco, che vince il duello con Vojvoda nel primo tempo per poi andare sempre più in difficoltà con il passare dei minuti.

Marin 6 – Dà geometrie al centrocampo sardo, proponendosi qualche volta in fase offensiva e tentando anche la conclusione da fuori area.

Rog 6 – Grande sostanza e dinamismo nella zona nevralgica del campo da parte dell’ex Napoli, che non si risparmia fino a quando non viene sostituito. (Dal 90’ Klavan s.v.)

Nandez 7 – Tra i migliori in campo nella squadra di Di Francesco, per come sfonda con grande costanza sulla corsia di destra. Serve a Simeone il pallone dell’1-2 mentre, nel corso della ripresa, da un suo cross respinto corto da Sirigu arriva il secondo gol del Cholito.

Joao Pedro 7 – Prestazione totale del brasiliano, che va sempre in pressione su Rincon ma è presente anche negli ultimi metri. Un esempio è il gol del vantaggio, segnato da lui deviando in porta il tiro di Walukiewicz. (Dall’85’ Caligara s.v.)

Sottil 6,5 – L’ex Fiorentina mette in mostra le sue doti tecniche e atletiche, risultando determinante in diverse ripartenze rossoblù. (Dall’85’ Ounas s.v.)

Simeone 7,5 – L’uomo del match. Con un gol per tempo, contribuisce in modo determinante al primo successo in campionato dei rossoblù. (Dal 76’ Pavoletti s.v.)

Eusebio Di Francesco 6,5 - Schiera la squadra con il 4-2-3-1 riportando Joao Pedro sulla trequarti e i risultati si vedono immediatamente. Squadra aggressiva e in grado di giocare bene a calcio, come piace a lui.