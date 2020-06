Le pagelle del Cittadella - Capitan Iori guida i suoi, Proia una certezza contro il Livorno

vedi letture

Paleari 6,5 - Primo tempo da protagonista con una doppia parata su Mazzeo e Ferrari che salva il risultato. Anche nella ripresa si supera sul tiro a giro Marsura mantenendo il match sul 2-0.

Ghiringhelli s.v. - Si fa male dopo 16 minuti a seguito di un contrasto in area con Ferrari. (Dal 21’ Mora 6- Il Cittadella dal suo lato non attacca molto e come Ghiringhelli resta quasi sempre nella sua metà campo. Non soffre comunque Seck. Nella ripresa ha l’occasione di servire Diaw per il 3-0, ma il centravanti manca l’appuntamento con il gol)

Frare 6 - Ogni tanto insieme ad Adorni si fanno trovare fuori posizione dando al Livorno la possibilità di rientrare in partita. Prestazione che si complica nel momento in cui le due squadre si allungano, ma ne i due centrali ne escono indenni.

Adorni 6 - Gara ordinata, ma si addormenta in occasione del tiro di Ferrari nel primo tempo non uscendo sul tap in del centravanti del Livorno. Lo salva Paleari con una buona parata Soffre meno nella ripresa.

Benedetti 6,5 - E’ tra i più propositivi: scende sulla sinistra, crossa e prova anche il tiro. Con il passare dei minuti però finisce la benzina.

Proia 7 - Ammonito dopo 30 minuti e impreciso in fase di uscita del pallone, rischia di regalarne uno che poteva costare caro al Cittadella. Nel finale di primo tempo ci prova dal limite ma non trova lo specchio della porta. Nella ripresa, invece, sembra un altro giocatore ed è lui a conquistarsi il rigore realizzato da Iori e poi a segnare il 2-0 (in rete anche all’andata) che chiude la partita. (Dal 76’ De Marchi - s.v.)

Iori 7,5- Capitano ed ex di turno, ma i due mesi e mezzi di inattività quasi non si sentono. Senso della posizione e tempi di gioco li ha, ma non viene supportato dai suoi attaccanti che spesso si fanno trovare fuori posizione sulle verticalizzazioni. Suoi il rigore e l’assist per Proia che danno i tre punti al Cittadella.

Vita 6 - Con il Cittadella in dieci fa anche il terzino in attesa dell’ingresso di Mora. Poi fornisce una prestazione con tanta quantità, ma anche con qualche errore di troppo in fase di appoggio. (Dal 67’ Gargiulo 6 - Dopo pochi minuti si fa ammonire, ma a 15 dalla fine è sua la conclusione che impegna Plizzari. Sarebbe potuto essere il gol del 3-0).

D’Urso 5,5 - Manca di reattività e dopo due mesi e mezzo di inattività non può essere certo una colpa, ma anche quando ha l’occasione di far male al Livorno si fa trovare fuori posizione. (Dal 76’ Pavan - s.v.)

Diaw 6 - Si trova bene con Benedetti, ma non può festeggiare con il gol la 100° gara trai professionisti. Ci va vicinissimo in due occasioni, ma sulla sua strada trova un super Plizzari.

Rosafio 5 - Si scambia spesso la posizione con Diaw nel primo tempo ma senza trovare gli spazi giusti per entrare in area di rigore. Boben lo annulla e Venturato lo cambia nell’intervallo. (Dal 46’ Luppi 6 - Gli viene chiesto di star più vicino a Diaw e lo fa. Prestazione generosa e piena di duelli, la maggior parte vinti).