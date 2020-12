Le pagelle del Crotone - Pereira in difficoltà, Reca è un treno. Simy, il gol e poco altro

vedi letture

SAMPDORIA-CROTONE 3-1 - 26' Damsgaard (S), 36' Jankto (S), 45'+1' Simy (C), 65' Quagliarella

Cordaz 5 - Subisce tre gol, sul primo dei quali non è esente da colpe per aver tardato l'uscita su un pallone passato quasi in area piccola.

Magallan 5,5 - Torna titolare e ha un buon impatto, poi cala col passare del tempo. Nella ripresa regala qualche possesso di troppo alla Sampdoria in fase d'uscita da dietro con palla a terra. Dal 78' Djidji s.v.

Marrone 6 - E' sempre il primo ad impostare, lanciando spesso verso i due esterni di centrocampo. La mente della difesa.

Luperto 6 - Con grande caparbietà va a lottare su ogni pallone, cercando di concedere poco spazio ai suoi diretti avversari e giocando d'anticipo sui palloni verticali.

Pedro Pereira 5 - Ha colpe sul primo gol, si fa infilare da Jankto sulla fascia ed è da lì che nasce l'1-0.

Eduardo Henrique 5,5 - Tiene in gioco Quagliarella sul gol di quest'ultimo e non riesce ad intervenire in anticipo. Però l'impegno c'è e non disdegna anche qualche buona incursione nell'area avversaria.

Petriccione 5,5 - Confermato in cabina di regia, si rende utile in ambo le fasi ma perde qualche pallone di troppo in una zona nevralgica del campo. Dal 70' Riviere 6 - Entra bene, rendendosi anche pericoloso cinque minuti dopo il suo ingresso in campo.

Molina 6 - Qualità e quantità in mediana. Viene preferito a Vulic e ripaga la fiducia di Stroppa dando tutto e correndo praticamente per due. Dal 46' Vulic 5,5 - Lotta su ogni pallone, ma commette qualche errore tecnico di troppo.

Reca 6,5 - Comincia bene, poi va un po' in sofferenza quando dal suo lato si sposta Damsgaard. E' comunque molto attivo, a tratti viaggia come un treno no-stop arando tutta la fascia e ha il gran merito di conquistare il rigore che riapre temporaneamente la gara nel primo tempo.

Messias 6,5 - Resta sempre altissimo per scombinare i piani dei difensori avversari, com'è solito fare. E dimostra ancora una volta la sua importanza per il Crotone. Colpi di classe, ma anche concretezza. Tra i migliori.

Simy 6 - Quattordicesimo gol in Serie A e cinquantesimo con la maglia del Crotone, ma oltre quello (da calcio di rigore) costruisce ben poco. Dall'87' Rojas s.v.

Giovanni Stroppa 6 - Chiede sempre la stessa cosa ai suoi: giocate per fare gol. Il Crotone è una squadra che costruisce belle trame, non rinuncia mai a tenere il pallone a terra e va forte anche dal punto di vista della condizione atletica. 'Giovannino' si arrabbia nel secondo tempo per qualche pallone banale perso e perché dopo il 3-1 la squadra subisce il contraccolpo. Bisogna migliorare - e urgentemente - la fase difensiva.