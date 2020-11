Le pagelle del Crotone - Si salva solo capitan Cordaz, male tutta la difesa

Risultato finale: BOLOGNA-CROTONE 1-0 (45+2' Soriano)

CORDAZ 6,5 – Si rende autore di un paio di buoni interventi, compie un mezzo miracolo sul colpo di testa di Sansone, ma non può nulla sul tap-in successivo.

MAGALLAN 5 – Ingaggia un duello duro con Palacio e rischia il giallo più volte, viene ammonito nella ripresa e immediatamente sostituito da Stroppa (Dal 59' GOLEMIC 5 - Entra con la squadra già in affanno e anche lui sbaglia più di qualcosa)

MARRONE 5 – E' lui che comanda una difesa che ogni volta che viene attaccata soffre troppo. Ancora una volta il Crotone paga le disattenzioni difensive.

(Dal 46' CUOMO 5 - Con il suo ingresso cambia poco)

LUPERTO 5 Il gol arriva dalla sua parte, maglie troppo larghe per la difesa pitagorica che continua a subire tantissimo

PEREIRA 6 – Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso, affondando sulla destra. Scompare nella ripresa.

MOLINA 5,5 Al rientro gioca una buona gara, ma nel finale non ne ha più e va in sofferenza anche lui

PETRICCIONE 5 Dovrebbe far girare il centrocampo, ma si vede pochissimo. Mai davvero nel vivo del gioco

VULIC 5,5 Un buon primo tempo cancellato da una ripresa da dimenticare, ci prova dalla distanza senza fortuna (Dal 59' DRAGUS 5 – Dovrebbe dare velocità, ma combina ben poco)

RECA 5,5 – Più frenato rispetto al solito, non riesce a sfondare sulla sinistra e anche lui è in ritardo sul gol (Dal 79' CROCIATA 5 – Un finale di gara senza infamia né lode).

MESSIAS 5,5 – Inizia fortissimo, ma dopo i primi venti minuti non si vede più. Da quel momento tocca pochi palloni.

SIMY 5 – Viene fermato da Skorupski nel primo tempo, ma una sola conclusione in tutta la gara è davvero troppo poco.

STROPPA 5 Due punti in nove partite sono davvero pochi. Anche a Bologna, dopo essere andato sotto, il suo Crotone si scioglie come neve al sole.