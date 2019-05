Le pagelle del Frosinone - Ciano, errore che pesa. Brighenti positivo

© foto di Federico Gaetano

Bardi 6 - Non può nulla sul tocco ravvicinato di Piatek e sul capolavoro di Suso. Non deve compiere grossi interventi nel resto della partita.

Goldaniga 5,5 - Borini è un cliente difficile e lo mette in difficoltà in più di una circostanza.

Ariaudo 5,5 - Piatek è un cliente difficile e gli prende il tempo in occasione del gol che sblocca il match.

Brighenti 6 - Buona partita in copertura. Dalle sue parti il Milan non riesce quasi mai a sfondare.

Zampano 6 - Rodriguez gioca piuttosto basso e gli consente di sfruttare le qualità in fase offensiva. Qualche buon cross e una spinta costante.

Paganini 6 - La sua posizione crea problemi al centrocampo del Milan. Bravo e caparbio nel procurarsi il rigore, che Ciano si fa parare.

Maiello 6 - Disegna buone geometrie a centrocampo, il suo lavoro prezioso permette al Frosinone di respirare e non soffrire più di tanto.

Sammarco 5,5 - Mancano un po' gli inserimenti senza palla, in difficoltà su Kessie e Suso in fase di copertura.

Beghetto 5,5 - Dalle sue parti c'è un cliente difficile come Suso e si preoccupa più di difendere. Lo spagnolo ha sempre la palla incollata tra i piedi. (Dal 75' Valzania 6 - Sfiora il gol nel finale, il suo ingresso è positivo).

Ciano 5 - L'errore dal dischetto indirizza il match in negativo per la sua squadra. Non riesce a riprendersi, viene sostituito nel finale. (Dal 77' Ciofani s.v.).

Trotta 5 - Pochi palloni toccati, nonostante il solito grande movimento. Mai pericoloso, sostituito dopo un'ora di gioco. (Dal 65' Dionisi 5,5 - Non riesce a incidere, entra nel momento più complicato, con il Milan in totale controllo).