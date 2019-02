Le pagelle del Frosinone - Salamon super, Ciofani cuore di capitano

Risultato finale: Sampdoria-Frosinone 0-1 (25' Ciofani)

Sportiello 7 - Risponde presente nella prima frazione, bravo e fortunato su Quagliarella al 35' in quanto aiutato dal palo. Nel finale impedisce a Colley di firmare il pari.

Goldaniga 6,5 - Prezioso nelle due fasi, è suo l'assist che permette a Ciofani di sbloccare il punteggio. Quasi insuperabile quando attaccato.

Salamon 7 - Concentrato e sempre presente, rasenta la perfezione. Ottima la prestazione offerta dal difensore a disposizione di Baroni.

Capuano 6,5 - Riesce a metterci una pezza praticamente sempre, efficace e ordinato nella zona di sua competenza.

Zampano 6,5 - Bene quando copre, benissimo quando attacca. Allunga il Frosinone quando necessario, la Samp non ha saputo contenerlo.

Chibsah 7 - Da sempre considerato centrocampista di quantità, questa sera prova a offrire anche tanta qualità. Cerca un esterno per lanciare a rete un compagno, nel finale va anche a segno ma viene fermato per fuorigioco.

Maiello 6 - Forse timido in avvio, ma cresce alla distanza nel centrocampo di Baroni.

Cassata 6 - Si mette sempre al servizio dei compagni, forse anche troppo. Dà il suo prezioso contributo all'impresa ciociara. (Dal 74' Gori 6 - Porta freschezza sul terreno di gioco).

Beghetto 6,5 - Svolazza sulla sinistra e arriva sul fondo senza troppi problemi, innescando poi l'azione del gol decisivo.

Ciofani 7,5 - Non era titolare dal 22 dicembre, oggi a Marassi trova il varco giusto dopo 25 giri di lancette. Offre una prestazione da capitano vero, mai disposto a mollare.

Ciano 6 - Lavora per di più nella costruzione del gioco, facendosi vedere poco in zona gol. (Dal 77' Trotta 6 - Baroni lo schiera per tenere alta la sua squadra nei minuti finali).