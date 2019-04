Le pagelle del Genoa - Lapadula generoso. Veloso, errore che costa caro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

GENOA-TORINO 0-1 - 58' Ansaldi

Radu 6 - Mai impegnato nel primo tempo. Non può nulla sul bolide di Ansaldi, evita lo 0-2 salvando su Parigini.

Romero 6 - Attento in difesa, prova a disinnescare Ola Aina in occasione del gol decisivo e ci riuscirebbe anche. Ma non è supportato dai compagni di squadra.

Radovanovic 6 - Funge da collante fra difesa e centrocampo, non demerita.

Zukanovic 5.5 - Prova a dire la sua sul gioco aereo. Lascia una voragine in occasione del gol di Ansaldi.

Lazovic 5 - In un primo tempo in cui il Genoa si era distinto per maggiore intensità offensiva il serbo è il giocatore che soffre di più. E dal suo lato nasce l'azione che porta al gol del Torino.

Lerager 6 - Si butta negli spazi, dimostra abilità nel gioco aereo. Solo un grandissimo Sirigu gli nega il gol.

Veloso 5 - Trasforma una punizione a favore in un contropiede che costa al Genoa la sconfitta. (dal 66' Bessa 5.5 - Non dà la scossa che serviva).

Sturaro 6 - Si fa male in un contrasto e deve rinunciare dopo mezz'ora di gioco. Stagione davvero sfortunata per il centrocampista. (dal 32'Rolon 5.5 - Poco propositivo, in una partita che almeno nella prima parte di gara sembrava potesse portare a un buon risultato).

Criscito 6 - Dal suo piede nascono le azioni più pericolose, mandando quasi in gol Zukanovic e Lerager. Prova a metterci una pezza in occasione del gol del Torino ma non vi riesce.

Sanabria 5 - Aiuta in fase di ripiegamento, ma non è mai pericoloso davanti. (dal 53' Kouamé 5.5 - Un'occasione neutralizzata da Sirigu a tre minuti dalla fine. Ma stavolta la sua velocità è ben gestita dai difensori avversari)

Lapadula 6 - Lodevole per l'impegno. Morde l'area di rigore, è bravo a difendere il pallone e a coordinarsi. Ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta.