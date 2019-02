Le pagelle del Genoa - Lerager bomber, Radu salva tutto nel finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale, Bologna-Genoa 1-1: 17' Destro (B), 33' Lerager (G)

Radu 6,5 - Avventata la sua uscita dai pali nell'occasione che ha regalato in vantaggio al Bologna, risponde invece presente (anche con i piedi) in altre occasioni. Come, ad esempio, sul tentativo di Edera a inizio ripresa. Provvidenziale nel finale, quando salva su Danilo e su Pulgar.

Biraschi 6 - Come sempre, non ha paura di spingersi oltre la linea di metà campo e lo fa anche in maniera positiva. Attendo quando chiamato a indietreggiare.

Gunter 5 - Prende il posto dello squalificato Romero, non senza difficoltà. Perde Destro, insieme a Zukanovic, sul vantaggio felsineo. A inizio ripresa altro brivido per Prandelli, sul colpo di testa che rischia di mandare in porta un avversario e sul successivo retropassaggio che finisce in corner.

Zukanovic 5,5 - Come il suo compagno di reparto, ha responsabilità sul gol di Destro. Non vive la miglior giornata, forse a causa dell'assenza di Romero.

Criscito 6,5 - Presente quando c'è da offendere, senza però tirarsi indietro quando deve difendere. Cerca la conclusione dal limite, senza trovare lo specchio della porta.

Veloso 6 - La sua presenza rappresenta la novità dell'ultimo minuto, visto l'attacco febbrile che ha messo ko Rolon. Si propone a buoni livelli, cercando anche il tiro dal limite. (Dal 79' Bessa sv).

Radovanovic 6 - Buona qualità e non solo, spesso presente nel vivo del gioco. Mette in campo anche la sua personalità.

Lerager 7 - Dinamismo e buona quantità, si fa vedere su entrambe le corsie e mette al centro un buon traversone quando il Genoa è ancora sotto. Poi la zuccata che regala l'1-1 ai suoi.

Lazovic 6 - E' suo il corner che porta il gol del pari, non è ispirato come in altre occasioni ma la sua prestazione è comunque sufficiente. /Dall'83' Pereira sv).

Kouamè 6,5 - Continua a fare il lavoro sporco, lanciando a rete i compagni con la facilità dell'attaccante navigato nonostante la giovane età. Impegna Skorupski nella ripresa con un colpo di testa insidioso. (Dall'89' Pezzella sv).

Sanabria 6 - Attaccante a tutto tondo. L'ex Betis impegna Skorupski due volte al 30', prima con un tiro incrociato e poi di testa.