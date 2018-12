Le pagelle del Genoa - Piatek non basta, Hiljemark vince derby svedese

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Genoa 3-2 - 17' Piatek (G), 31' Fazio (R), 33' Hiljemark (G), 45' Kluivert (R), 59' Cristante (R) -

Radu 5,5 - Non del tutto esente da colpe sul secondo gol, quello firmato da Kluivert con un diagonale sul palo più lontano. Idem sulla rete di Cristante, può fare poco sul primo gol. Non dà le adeguate sicurezze alla squadra.

Biraschi 6 - Gestisce il giovane attacco avversario, facendosi sorprendere poche volte. Spinge a fatica, perché impegnato a dividersi tra gli attaccanti giallorossi.

Romero 5,5 - Fatica a dare sicurezza alla sua squadra, non sempre per colpa sua ma perché mal supportato dai compagni.

Zukanovic 5 - L’ammonizione rimediata al 14’ contro la sua ex squadra condiziona la prestazione del bosniaco, bruciato da Kluivert al 45’ quando la Roma ha trovato il 2-2. Fatica contro la velocità dell'attacco giallorosso. (Dal 60’ Pedro Pereira 5, 5- Dà il cambio al suo compagno, senza però fare troppo di più in termini qualitativi).

Romulo 6 - Bene nel primo tempo, sparisce col passare dei minuti e Prandelli lo richiama in panchina. (Dal 68’ Pandev 5,5 - Sbaglia una buona occasione in area avversaria, poi nel finale chiede il rigore per una spinta di Florenzi).

Bessa 6 - Assiste al meglio i propri compagni, bene in fase propositiva ma non sfrutta al meglio gli spazi concessi dalla Roma.

Sandro 6 - Ci mette corsa e testa, come quella che libera Hiljemark per il secondo vantaggio ligure all’Olimpico. (Dal 65’ Rolon 5,5 - Dà il suo contributo alla causa, senza però incidere).

Hiljemark 6,5 Ha il merito di calciare in occasione della rete di Piatek, anche se è netta la complicità di Olsen nell’occasione. Segna il momentaneo 1-2, vincendo nettamente il derby svedese col portiere della Roma.

Lazovic 6 - Attivo sulla corsia di sinistra, ma la sua efficacia diminuisce col passare dei minuti. Beffa Olsen in avvio di ripresa, ma il VAR annulla tutto per offside di Piatek.

Kouamé 6 - Sbaglia un cross apparentemente facile per Piatek a inizio gara, ma è una spina nel fianco costante per la difesa avversaria. Stasera, però, non riesce a incidere in zona gol. Quando sarà implacabile nei 16 metri finali, è perché sarà diventato un top player.

Piatek 6,5 - Inizio di personalità, poi il gol da vero opportunista. Vede per primo l’errore di Olsen, sfruttandolo per portare il grifone avanti. Per il resto, fa sempre a sportellate con i centrali romanisti.