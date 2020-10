Le pagelle del Genoa - Rovella gioca col piglio del veterano, Pandev lotta, Bani ok

Risultato finale: Genoa-Inter 0-2

GENOA-INTER 0-2 (64' Lukaku, 79' D'Ambrosio)

Perin 6 - Rischia poco contro le bocche da fuoco nerazzurre. Attento sui cross che arrivano dal fondo e sulla conclusioni dalla distanza. Incolpevole sui gol dell’Inter.

Bani 6 - Il suo avversario si chiama Lukaku. Basta il nome per mettere i difficoltà il ragazzo che invece imbriglia l’attaccante belga con mestiere.

Zapata 5,5 - Stacca di testa al centro dell’area di rigore con decisione. Fuori posizione in occasione del gol di Lukaku ma resta la grande giocata del numero 9 nerazzurro. Sul 2-0 invece è in ritardo sulla sponda decisiva di Ranocchia.

Goldaniga 6 - Partita praticamente perfetta per il difensore rossoblu con unico neo, che gli costa mezzo punto ma la sufficienza, quando arriva forse troppo forte in chiusura su Lukaku in occasione del vantaggio nerazzurro.

Ghiglione 6 - Spende molte energie sulla corsia di destra, controlla Perisic e offende con la sua rapidità. Potrebbe fare meglio in un’occasione nel primo tempo ma prestazione positiva la sua.

Behrami 6,5 - Prestazione di sostanza del mediano svizzero, recupera molti palloni e non si risparmia (Dal 60’ Radovanovic 6 - Insegue gli avversari in mezzo al campo recuperando una buona dose di palloni.

Badelj 6 - Aiuta la squadra nella fase difensiva la sua squadra, prova a far ripartire con tranquillità la truppa di Maran (Dal 60’ Zajc 6 - Primi minuti per il centrocampista dopo il rientro, gioca un mezzora dignitosa).

Rovella 6,5 - Confermato titolare da Maran dopo la trasferta di Verona, combatte con vigore e gioca con lo spirito del veterano (Dall’83’ Melegoni sv).

Czyborra 6 - Ordinato sulla fascia sinistra, di fronte a sé ha Darmian che è sicuramente un brutto cliente ma lui non demerita (Dal 46’ Pellegrini 5,5 - Entra con il piglio giusto recuperando un buon pallone. Perde il duello con D’Ambrosio in occasione del raddoppio dell’Inter).

Pandev 6 - Combatte con Ranocchia con la forza e la tenacia che lo contraddistingue. Non si risparmia mai.

Pjaca 5,5 - Non è certamente al top della condizione e non lo si può pretendere. Prova con generosità ma non riesce a lasciare il segno (Dal 65’ Shomurodov 5,5 - Viene imbrigliato dalla retroguardia nerazzurra).

Maran 6 - Non è facile attraversare un momento del genere. La sua squadra finché ne ha regge l’urto. Il risultato cambia dopo una grande giocata personale di Lukaku.