Le pagelle del Genoa - Scamacca col vento in poppa, Rovella è davvero del 2001?

vedi letture

Sampdoria-Genoa 1-1

(22’ Jankto; 28’ Scamacca)

Perin 6,5 - Incolpevole sul gol, mura Keita e ringrazia il gentile omaggio di Damsgaard. Poi mura anche Candreva: baluardo, senza straordinari.

Biraschi 6 - Coriaceo, senza fronzoli. Fa arrabbiare Ramirez e spegne Damsgaard.

Goldaniga 7 - Il migliore dei quattro centrali in campo. Annulla Quagliarella e guida il più esperto compagno. Bella serata.

Zapata 6 - Si appoggia molto al compagno qui al compagno qui sopra. Qualche difficoltà in più su Keita quando Ranieri lo butta nella mischia.

Criscito 5,5 - Non fa barricate, Jankto sfonda e segna. Non è al meglio della condizione e si vede, su Damsgaard se la cava di esperienza. Esce coi crampi. (Dal 77’ Pellegrini 6 - Ha più corsa del capitano, la mette in campo).

Lerager 6,5 - Message in a bottle per il pari di Scamacca, poi alti e bassi. Comunque promosso, nel buon centrocampo del Grifone. (Dall’86’ Melegoni s.v.).

Badelj 5,5 - Tanta sostanza, ma qualche sbavatura di troppo in fase di impostazione. Come tutto il Genoa, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. (Dal 73’ Behrami 6 - Entra che il finale è già deciso, si adegua alla gara).

Rovella 7 - Bisogna aprirne la carta d’identità, altrimenti ci si dimenticherebbe che è del 2001. Al primo big match, non tradisce.

Pandev 5,5 - A conti fatti, potrebbe fare di più. Ci prova, ma cede il passo ai più giovani compagni.

Zajc 6 - Sbaglierà qualche appoggio, ma mette verve e fantasia a disposizione dell’attacco rossoblù. Ficcante anche se non fino in fondo. (Dall’86’ Radovanovic s.v.).

Scamacca 7 - Prima da titolare in campionato, dopo la doppietta in coppa. La bagna col gol, il primo in Serie A: bello e potente, giovane come lui. Qualche difficoltà in più in manovra, ma finalmente il Genoa ha un centravanti col vento in poppa. (Dal 73’ Pjaca 5,5 - Mezzo voto in meno per la timidezza quando potrebbe provarci).

Maran 6,5 - Vince la sfida col tecnico avversario. Non perché porti a casa i tre punti, ma perché ha il coraggio di cambiare e ottiene un punto che, contro una squadra in forma e avendone una in fisiologico ritardo di condizione, non è da buttare. Premiato dalla sua meglio gioventù.